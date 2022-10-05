Псковская полиция находит похитителей банковских карт в 100% случаев

13:59, 05 октября 2022, ПАИ

Псковская полиция раскрывает 100% преступлений с оплатой покупок чужими картами, рассказал начальник Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Люди теряют карты, а злоумышленники используют их для оплаты покупок в магазинах [до 1000 рублей можно оплатить бесконтактной оплатой. - Ред.], 100% этих краж раскрываются. Помогают записи с камер видеонаблюдения, взаимодействие с банками. Большая их часть происходит в Пскове и Великих Луках», - уточнил Александр Павлов.

Он также добавил, что в регионе раскрываются 100% разбоев и грабежей. Незначительно снизился процент раскрываемости хищений из дачных домов, сараев, придомовых построек.