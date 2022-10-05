Несколько серийных преступлений раскрыли в Псковской области

12:55, 05 октября 2022, ПАИ

Несколько серийных преступлений раскрыли в Псковской области. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов.

По его словам, недавно в Пскове была раскрыта серия нападений на ларьки в ночное время, преступник использовал нож. Александр Павлов отметил, что преступление удалось раскрыть в кратчайшие сроки.

Начальник уголовного розыска добавил, что также следователи раскрыли несколько фактов изнасилования и установили подозреваемого.

«Серийных преступлений сейчас немного», - заключил Александр Павлов.