В деревне Церковище Усвятского района разыскивают мужчину
2 октября 2022 г. в деревне Церковище Усвятского района пропал Бернацкий Олег Иванович, сообщил великолукский поисково-спасательный отряд «След».
Последний раз его видели вечером 2 октября. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о месте его нахождения, звонить по телефонам: 02 или 8-911-376-76-76.
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06 октября 2022
В деревне Церковище Усвятского района разыскивают мужчину