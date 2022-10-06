В Невельском районе разыскивают 38-летнего мужчину
Псковский поисково-спасательный отряд LizaAlert разскивает Воробьёва Александра Анатольевича, уроженца деревни Змеино Невельского района. Мужчине 38 лет. Он уехал 2 октября на голубом автомобиле Ford Fision в неизвестном направлении и с тех пор вестей о нём нет.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы каштанового цвета, глаза карие.
Во что был одет неизвестно.
Всех, кто встречал этого человека или обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
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