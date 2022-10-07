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Происшествия

В Пскове деблокировали пострадавшего в ДТП водителя

Фото с места происшествия

ДТП произошло у дома №140 на улице Советской Армии в Пскове. 19-летний водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. 

Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего водителя и передали его бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего. 

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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