В Пскове деблокировали пострадавшего в ДТП водителя

10:06, 07 октября 2022, ПАИ

ДТП произошло у дома №140 на улице Советской Армии в Пскове. 19-летний водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет.

Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего водителя и передали его бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.