Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Великолукском районе

12:17, 08 октября 2022, ПАИ

Нетрезвого водителя задержали сотрудники ГИБДД в Великолукском районе. Ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На дороге Мартьяново – Урицкое Великолукского района 6 октября дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «Лада Калина». За рулём машины находился 35-летний житель Великолукского района в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве напомнили, что пьяные водители, которых повторно задержали за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.