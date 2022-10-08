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Происшествия

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Великолукском районе

Нетрезвого водителя задержали сотрудники ГИБДД в Великолукском районе. Ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На дороге Мартьяново – Урицкое Великолукского района 6 октября дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «Лада Калина». За рулём машины находился 35-летний житель Великолукского района в состоянии алкогольного опьянения. 

В ведомстве напомнили, что пьяные водители, которых повторно задержали за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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