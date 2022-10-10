Пятеро псковичей попались на фиктивной регистрации иностранцев

10:06, 11 октября 2022, ПАИ

Несколько жителей Псковской области подозреваются в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, в сентябре 2022 года в областном центре 39-летний горожанин поставил на регистрационный учет трех граждан Республики Узбекистан без фактического пребывания их по месту регистрации. Также приезжего из Республики Таджикистан незаконно прописала неработающая местная жительница 1968 года рождения. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

А 49-летняя безработная женщина в Пскове незаконно зарегистрировала в своей квартире девятерых граждан Таджикистана. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках 28-летняя жительница осуществила фиктивную регистрацию трех граждан Таджикистана. Жительница Пыталовского района 1982 года рождения незаконно прописала гражданина Республики Латвия.

В соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.