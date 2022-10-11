Завод Nissan в России перейдет в госсобственность

12:06, 11 октября 2022, ПАИ

Все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод, перейдут в госсобственность в лице ФГУП НАМИ, сообщает РИА Новости.

При этом сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение 6 лет, уточнили в Минпромторге.

Передача завода Nissan в госсобственность нацелена на сохранение его работоспособности, это около 2 тысяч рабочих мест. Послепродажное обслуживание автомобилей Nissan в России и поставку к ним запчастей будет осуществлять АвтоВАЗ. В частности, к нему перейдут завод в Санкт-Петербурге, научно-исследовательские мощности и центр продаж и маркетинга в Москве.

«В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места – а это около 2 тысяч сотрудников предприятия. НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. АвтоВАЗ будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти», — отметил вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает AUTONEWS.