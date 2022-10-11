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Политика

Псковский губернатор обсудил с главой Гдовского района планы развития муниципалитета

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой Гдовского района Алексеем Васильевым. Фото: пресс-служба Правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 11 октября, провел ряд мероприятий, касающихся Гдовского района. Сначала состоялась личная встреча с главой муниципалитета Алексеем Васильевым, а затем совещание по вопросам развития района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Правительства Псковской области. 

Открывая рабочую встречу, Михаил Ведерников отметил, что Алексею Васильеву досталось непростое хозяйство, тем не менее, в муниципалитете реализуется ряд важных социально значимых проектов, завершить которые необходимо с надлежащим качеством и в установленные сроки.

«Время, чтобы погрузиться в работу, у вас уже было, расскажите о предпринятых шагах», – сказал Михаил Ведерников.

Алексей Васильев рассказал о ходе формирования муниципальной команды, которая будет планомерно работать над текущими задачами и заниматься решением возникающих вопросов. Также на личном контроле главы муниципалитета  находятся все реализуемые проекты: ведется постоянное взаимодействие с подрядчиками и руководителями профильных областных комитетов. В зоне особого внимания – прохождение отопительного сезона 2022 – 2023 годов.

Михаил Ведерников и Алексей Васильев обсудили подготовку муниципалитета к знаменательной дате, 700-летию Гдова. План подготовительных мероприятий почти сформирован, отметил глава Гдовского района. Губернатор еще раз подчеркнул важность предстоящего события, которое должно запомниться не только праздничными активностями, но и стать новым и значимым этапом в развитии города и района в целом. 

В расширенном совещании по вопросам развития Гдовского района стороны обсудили задачи в сферах ЖКХ, строительства, благоустройства общественных территорий, дорожного ремонта, образования, культуры, особенно в свете реализации нацпроектов и федеральных программ. Глава региона поручил активизировать работу по каждому направлению и оперативно подготовиться к заявочной кампании по национальным проектам.

 

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