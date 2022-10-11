В Опочке прошла историко-краеведческая квест-игра

21:22, 11 октября 2022, ПАИ

Декада празднования даты основания города Опочка стартовала с литературно-музыкального вечера «Лапин. Пушкин. Опочка» в районном Доме культуры, в рамках которого состоялась историко-краеведческая квест-игра, сообщила корреспондент газеты «Красный маяк».

Для школьников из Пушкинских Гор и Опочки было подготовлено театрализованное представление. Зрители увидели литературно-музыкальный салон хозяйки Анастасии Андреевны. Она пригласила в гости купца Ивана Лапина, который рассказал гостям о своей встрече с Пушкиным на ярмарке.

Главная идея сюжета постановки опирается на исторический документ – дневник мещанина Опочки Ивана Игнатьевича Лапина, в котором он описал встречу с Пушкиным.



Дневниковые записи легли в основу проекта, разработанного студенткой Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Юлией Федоровой для всероссийского конкурса «Большая перемена». Как победительница конкурса Юлия выступила перед учащимися школ и рассказала о своей работе.



Проверить свои знания творчества Александра Сергеевича Пушкина, вспомнить его произведения, проявить собственные таланты школьники смогли в квест-игре. Десятиклассники из Пушкинских Гор и Опочки (школа № 4) разделились на две команды: «Святогорье» и «Златолира». Ребята вспоминали памятники литературным героям пушкинских сказок, слагали стихи, разгадывали зашифрованные фразы и выполняли другие задания. А в это время зрители смогли принять участие в развлечениях начала XIX века – играх «Верёвочка», «Ручеёк», «Фанты».



Подводя итоги встречи, руководитель Опочецкого районного Центра культуры поблагодарила участников за встречу, отметив эрудицию и талант молодежи. В баталиях квест-игры победу с небольшим перевесом одержали опочане, а наградой обеим командам стали пироги к чаю.