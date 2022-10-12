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Экономика

Олег Брячак посоветовал псковичам вкладывать деньги в недвижимость

Руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак советует псковичам вкладывать деньги в недвижимость, а не в банк. Об этом он заявил на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации 12 октября.

«Квартиры нужно покупать сейчас. Обстановка экономическая не самая стабильная, и, конечно, изменения в цене будут не в лучшую сторону. Я считаю, что, у кого есть такая возможность, жилье нужно приобретать. Оно всегда будет в цене. Деньги лучше всего хранить даже не в банке, а именно в недвижимости», - уверен предприниматель.

Он также отметил, что современный рынок недвижимости подвержен зависимости от ипотечных ставок, так как большая часть квартир приобретается в ипотеку. «Летом этого года наблюдался не то что спад, а продажи жилья просто встали, только в августе стало более-менее. Конечно, повлияла и СВО. На сегодняшний день мы наблюдаем стабильность. Жильё продается», - констатировал Брячак.

По его словам, и цены на материалы «более-менее стабилизировались».

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