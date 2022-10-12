Семьи мобилизованных освобождаются от уплаты транспортного налога
Михаил Ведерников в своем обращении пояснил, что семьи мобилизованных освобождаются от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль. Речь идёт о налоговом периоде 2021 и 2022 годов.
На период мобилизации семьи освобождаются от оплаты за муниципальные детские сады и родительской платы за питание в школах и колледжах.
Сами дети в муниципальные школы и детские сады будут зачисляться в первоочередном порядке.
Пожилые члены семей мобилизованных, как и лица с ограниченными возможностями, получат право на внеочередной приём в организациях соцобслуживания.
Также эти категории смогут бесплатно пользоваться услугой «Тревожная кнопка». Это новая мера соцподдержки, которая будет реализована до конца года в Пскове и Великих Луках. Она позволит при любых обстоятельствах оперативно связывать человека с оператором, который вызовет необходимую службу.
Лица с ограниченными возможностями смогут бесплатно брать средства реабилитации в пунктах проката Пскова и Великих Лук.
Семьи могут обратиться за помощью в оформлении документов для получения существующих мер поддержки. Также будет предоставляться бесплатная психологическая помощь.
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