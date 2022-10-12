Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Семьи мобилизованных освобождаются от уплаты транспортного налога

Михаил Ведерников в своем обращении пояснил, что семьи мобилизованных освобождаются от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль. Речь идёт о налоговом периоде 2021 и 2022 годов.

На период мобилизации семьи освобождаются от оплаты за муниципальные детские сады и родительской платы за питание в школах и колледжах.

Сами дети в муниципальные школы и детские сады будут зачисляться в первоочередном порядке.

Пожилые члены семей мобилизованных, как и лица с ограниченными возможностями, получат право на внеочередной приём в организациях соцобслуживания.

Также эти категории смогут бесплатно пользоваться услугой «Тревожная кнопка». Это новая мера соцподдержки, которая будет реализована до конца года в Пскове и Великих Луках. Она позволит при любых обстоятельствах оперативно связывать человека с оператором, который вызовет необходимую службу.

Лица с ограниченными возможностями смогут бесплатно брать средства реабилитации в пунктах проката Пскова и Великих Лук.

Семьи могут обратиться за помощью в оформлении документов для получения существующих мер поддержки. Также будет предоставляться бесплатная психологическая помощь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 октября 2022

Где уточнить информацию о получении мер поддержки, рассказал Михаил Ведерников
12 октября 2022

Выплаты семьям мобилизованных граждан не повлияют на другие меры соцподдержки
12 октября 2022

Общественная палата объявляет процедуру избрания нового члена палаты
12 октября 2022

Ровно 5 лет назад Михаил Ведерников возглавил Псковскую область
11 октября 2022

Псковский губернатор обсудил с главой Гдовского района планы развития муниципалитета
11 октября 2022

Себежский район подписал соглашение о приграничном сотрудничестве

11 октября 2022

Шац, Макаревич и Соловей оспорят статусы иноагентов в суде
11 октября 2022

О зависящих от Запада настроениях Зеленского заявил Лавров

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...