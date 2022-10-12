Семьи мобилизованных освобождаются от уплаты транспортного налога

20:44, 12 октября 2022, ПАИ

Михаил Ведерников в своем обращении пояснил, что семьи мобилизованных освобождаются от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль. Речь идёт о налоговом периоде 2021 и 2022 годов.

На период мобилизации семьи освобождаются от оплаты за муниципальные детские сады и родительской платы за питание в школах и колледжах.

Сами дети в муниципальные школы и детские сады будут зачисляться в первоочередном порядке.

Пожилые члены семей мобилизованных, как и лица с ограниченными возможностями, получат право на внеочередной приём в организациях соцобслуживания.

Также эти категории смогут бесплатно пользоваться услугой «Тревожная кнопка». Это новая мера соцподдержки, которая будет реализована до конца года в Пскове и Великих Луках. Она позволит при любых обстоятельствах оперативно связывать человека с оператором, который вызовет необходимую службу.

Лица с ограниченными возможностями смогут бесплатно брать средства реабилитации в пунктах проката Пскова и Великих Лук.

Семьи могут обратиться за помощью в оформлении документов для получения существующих мер поддержки. Также будет предоставляться бесплатная психологическая помощь.