Псковские перевозчики прогнозируют подорожание товаров

11:57, 14 октября 2022, ПАИ

Псковские перевозчики прогнозируют подорожание товаров из-за запрета транспортировки грузов для иностранных перевозчиков. Об этом пишет «АиФ-Псков».

Сейчас новая схема грузоперевозок выглядит так: перевозчик на таможенном посту указывает склад временного хранения, до которого едет. Прибывает в эту точку, где оформляются все необходимые документы, передаёт товар российскому коллеге и возвращается в Евросоюз. Если брокер растаможил груз прямо на складе в Псковской области, то он отправляется по конечному адресу, если нет - машина с товаром едет на тот терминал на территории России, где у заказчика есть договор с таможенным брокером.

Представитель одной из псковских логистических компаний Денис Баулин отметил, что проводить все таможенные процедуры на складах временного хранения в Псковской области можно, но они не справятся с потоком грузов, и будут стоять очереди. «Может быть, какие-то терминалы сюда и перетащат со временем, посмотрим», - добавил он.

Однако перегрузка товара добавила и расходов. «На каждом складе временного хранения есть прайс: оплачивается заезд автомобиля, его нахождение на пункте, перегрузка. Выгрузка тонны товара сейчас стоит 650-850 рублей и столько же его погрузка, то есть получается где-то 1 400 за тонну. Возьмём среднюю машину - и выходит в итоге порядка 30 000 рублей только на перегрузку. Конечно, это всё будет закладываться в перевозку, что в дальнейшем может привести к удорожанию некоторых товаров для потребителя», - заметил Денис Баулин. Он пояснил, что эти дополнительные расходы лягут на плечи получателя груза, то есть российской компании-заказчика: отправители крайне редко финансируют перевозку.