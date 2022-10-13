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В псковский центр помощи мобилизованным обратилось свыше 200 человек

Руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва побывала в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО». Она рассказала ведущим о работе центра помощи мобилизованным гражданам.

Помимо штаба гуманитарной помощи, штаба по коронавирусу, в проектном офисе «Команда 2018», 30 сентября добавилось ещё направление оказания помощи мобилизованным, военнослужащим и их семьям.  

«Это психологическая, юридическая помощь, адресная помощь мобилизованным и их семьям», - отметила Алеся Михачёва. 

Она рассказала, что чаще всего людям необходима юридическая помощь, в большей степени это связано с кредитными обязательствами.

Также руководитель подчеркнула, что в ближайшее время такие центры должны начать работу во всех районах области. 

«Сделано это для того, чтобы человеку не бегать из одной организации в другую, он может сразу обратится к нам. <...> То есть, пришёл в одно помещение и получил в нём всю исчерпывающую информацию и конкретную помощь», - рассказала Алеся Михачёва. 

На сегодняшний день в центр обратились более 200 человек. 

Для решения различных вопросов следует позвонить на региональную горячую линию по номеру «122». Также можно прийти лично в центр помощи на Некрасова, 19 (проектный офис «Команда 2018»). График работы с 12:00 до 20:00. 

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