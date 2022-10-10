Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Центр помощи семьям мобилизованных открылся в Пскове

Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих открылся по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Пскове. Об этом Псковскому агентству ифнормации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Площадка начала свою работу сегодня, 10 октября, на базе проектного офиса «Команды 2018» на улице Некрасова, 19.

«Здесь, на площадке проектного офиса, сосредоточена вся информация. Кроме того, центр коммуницирует со всеми районами Псковской области. Не сомневаюсь, он станет реальным помощником семьям военнослужащих и мобилизованных граждан Псковской области», — сказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

В Центре можно получить помощь по широкому спектру вопросов в формате «одного окна». Обращения граждан принимают специалисты по социальной защите, здравоохранению, труду и занятости, образованию, а также Пенсионного фонда РФ и центра «Мои документы». Кроме того, здесь работают психологи, юристы, представители банков, службы судебных приставов и нотариата. Вопросы и задачи нестандартного характера помогут решить волонтеры.

График работы центра — круглосуточно с 12:00 до 20:00.

Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по номеру 122.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 октября 2022

Кадыров посоветовал Зеленскому бежать на Запад
10 октября 2022

Центр помощи семьям мобилизованных открылся в Пскове
10 октября 2022

Сервис СберЧаевые: для кого предназначен и как им пользоваться
10 октября 2022

«Грибные рекорды» продолжают устанавливать псковичи
10 октября 2022

До +13 градусов и южный ветер прогнозируют псковские синоптики 11 октября
10 октября 2022

Путин оценил частичную мобилизацию словами «бестолковщины достаточно»
10 октября 2022

ПАИ заняло второе место в рейтинге самых цитируемых СМИ региона
10 октября 2022

Вопрос об изменении схемы движения на Поземского рассмотрят в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...