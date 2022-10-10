Центр помощи семьям мобилизованных открылся в Пскове

12:55, 10 октября 2022, ПАИ

Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих открылся по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Пскове. Об этом Псковскому агентству ифнормации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Площадка начала свою работу сегодня, 10 октября, на базе проектного офиса «Команды 2018» на улице Некрасова, 19.

«Здесь, на площадке проектного офиса, сосредоточена вся информация. Кроме того, центр коммуницирует со всеми районами Псковской области. Не сомневаюсь, он станет реальным помощником семьям военнослужащих и мобилизованных граждан Псковской области», — сказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

В Центре можно получить помощь по широкому спектру вопросов в формате «одного окна». Обращения граждан принимают специалисты по социальной защите, здравоохранению, труду и занятости, образованию, а также Пенсионного фонда РФ и центра «Мои документы». Кроме того, здесь работают психологи, юристы, представители банков, службы судебных приставов и нотариата. Вопросы и задачи нестандартного характера помогут решить волонтеры.

График работы центра — круглосуточно с 12:00 до 20:00.

Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по номеру 122.