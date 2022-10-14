В Псковской области обсудили меры поддержки бизнеса на фоне мобилизации

10:06, 14 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередную встречу с представителями субъектов малого предпринимательства на площадке Центра «Мой Бизнес». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Общение с региональными предпринимателями губернатор начал с подведения итогов прошлой встречи, которая, по оценке Михаила Ведерникова, была достаточно продуктивной. По нескольким обозначенным тогда темам найдены решения, в том числе на федеральном уровне.

На одном направлении Михаил Ведерников остановился особо. Речь шла о необходимости изменения отношений с европейскими транспортными компаниями. «По нашей просьбе правительство России включило Псковскую область в перечень пилотных субъектов, где будет реализована новая модель работы в сфере международных автоперевозок. С 10 октября в стране действует запрет на перевозки из недружественных стран, но для пилотных регионов сделано исключение, если груз будет перегружаться или перецепляться. Это хороший пример нашего с вами взаимодействия. Вы тему подняли, мы ее доработали, довели до правительства и теперь есть решение. Это еще раз доказывает, что вместе мы можем решать сложные и даже системные вопросы», — заметил он.

Еще одно решение, принятое на региональном уровне по итогам прошлой встречи, — дополнительное выделение финансирования Центру «Мой бизнес» для оплаты затрат на проведение обязательной классификации гостиниц и отелей. Глава региона отметил, что лишь немногие обратились за помощью и призвал активнее пользоваться теми мерами поддержки, которые принимаются регионом совместно с бизнес-сообществом. «Если не будете пользоваться — мы найдем, куда эти средства направить. Сейчас особая нагрузка на бюджет. Нужно помогать военнослужащим, мобилизованным и их семьям», — сказал Михаил Ведерников.

Говоря о новых мерах поддержки, которые уже введены или планируются к запуску, губернатор отдельно остановился на теме частичной мобилизации. Он ознакомил собравшихся с комплексом мер поддержки, которые формируются на федеральном уровне. Это поправки, которые позволят мобилизованному остаться собственником бизнеса, обеспечат возможность переноса срока уплаты налоговых и иных платежей, введут отсрочку по уплате платежей по кредитным договорам и договорам лизинга, а также позволят автоматически продлевать лицензии для предпринимателей, попавших под мобилизацию. Также ведется разработка процедуры изменения и расторжения государственного и муниципального контрактов по случаю мобилизации подрядчика. Кроме того, будут внесены изменения, регулирующие поддержку бизнеса в форме грантов.

«Пакет мер готовится внушительный, но, если его надо чем-то дополнить — говорите. Мы будем с коллегами оперативно отрабатывать. По этой теме с правительством России, администрацией президента мы общаемся в ежедневном режиме», — подчеркнул лава региона.

Во время открытого диалога были подняты наиболее актуальные для бизнес-сообщества вопросы. Предприниматели не только озвучили существующие опасения, проинформировали о сложностях, с которыми столкнулись в последнее время, но и выступили с рядом предложений.

Один из участников встречи рассказал о планах создания туристического проекта в Псковском районе, но для этого необходима помощь в оформлении земельного участка. Михаил Ведерников отметил, что эта работа может быть проведена в рамках подготовки и защиты инвестиционного проекта.

Он также поручил проработать и варианты поддержки самозанятых в регистрации товарных знаков. Для других видов юридических лиц и предпринимателей такая помощь уже оказывается. Такая помощь самозанятым, заметил глава региона, может быть организована на площадке Центра «Мой Бизнес».

Поддержку губернатора в рамках встречи получил и целый ряд частных обращений предпринимателей. «Встреча оказалась очень полезной. Постараемся по максимуму все ваши пожелания и просьбы учесть», — добавил Михаил Ведерников.