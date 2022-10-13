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Концерты «Искусство нашим сверстникам» проходят в Себежской детской школе искусств

Маленькие артисты выступают перед сверстниками. Фото пресс-служба Правительства Псковской области

Концерты «Искусство нашим сверстникам» в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» стартовали в Себежской детской школе искусств. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Псковской области. На концертные мероприятия приглашаются учащиеся младших классов общеобразовательных школ Себежского района.

В четверг, 13 октября, в детскую школу искусств были приглашены первоклассники Себежской средней школы. Для них выступили учащиеся музыкального отделения по классу фортепиано, балалайки, баяна, духовых инструментов и хорового пения. Зажигательным номером восхитили юных зрителей образцовый художественный коллектив детская эстрадная группа «Маленькая компания» и ее солисты.

Перед концертом первоклассникам представили выставку учащихся художественного отделения школы «Всему начало здесь, в краю родном». Картины, написанные начинающими художниками, изображают живописные и любимые себежанами и гостями города достопримечательности озерного края.

Ведущей проекта выступила заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Федотова.

Отметим, что с января по сентябрь этого года в рамках проекта «Культура для школьников» в Псковской области проведено более — 3,3 тыс мероприятий, которые посетили более 92 тыс учащихся.

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