Двое погибли и двое госпитализированы в результате ДТП в Островском районе

01:36, 14 октября 2022, ПАИ

По предварительным данным на границе Островского и Пыталовского района, у д. Захаркино случилось ДТП с пострадавшими - произошло лобовое столкновение двух грузовиков-фур и микроавтобуса OPEL. Водители фур погибли от удара на месте. В микроавтобусе водителя и ребёнка госпитализировали в Островскую больницу. Пожарные подразделения деблокируют тела водителей. На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС. Обстоятельства аварии выясняются.