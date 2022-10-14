Мобилизованные бойцы показали, как проходят их тренировки

10:27, 14 октября 2022, ПАИ

Видео о том, как проходит подготовка мобилизованных граждан, опубликовали в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

«После мобилизации военнослужащих отправляют на учебные полигоны. Там в течение 30 дней они изучают порядок наступления и осваивают все виды вооружения», - говорится в сообщении.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.