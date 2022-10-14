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Экономика

Продукты в псковских магазинах в сентябре подешевели на 0,4%

Продовольственные товары в сентябре подешевели на 0,4%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,04%, цены и тарифы на услуги – на 0,3%, сообщает Псковстат.

Из продовольственных товаров более всего за месяц снизились цены на сахар-песок – на 5,0%, плодоовощную продукцию – на 4,1% (из неё: на лук репчатый – на 26,4%, морковь – на 14,5%, помидоры свежие – на 14,1%, капусту белокочанную – на 14,0%, виноград – на 11,9%, груши – на 10,5%, картофель – на 10,0%), какао – на 4,7%, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) – на 4,0%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдался рост цен. Наиболее подорожали огурцы свежие – на 17,6%, апельсины – на 10,1%, консервы мясные – на 9,1%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 6,6%, зелень свежая – на 5,8%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 5,6%, сухофрукты – на 5,5%.

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на сульфацетамид – на 6,5%, эргоферон – на 4,9%, натрия хлорид – на 3,3%, витамин Д3 – на 3,2%, левомеколь, осельтамивир – на 2,9%. Наиболее подешевели нафазолин – на 6,6%, валидол – на 6,1%, синупрет – на 4,3%, глицин – на 3,1%, ибупрофен – на 3,0%.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров первой необходимости более всего выросли цены на бумажные столовые салфетки – на 4,9%, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 4,5%, мыло хозяйственное – на 2%, бумагу туалетную – на 1,5%. Наибольшее снижение цен наблюдалось на пасту зубную – на 3,8%, мыло туалетное, порошок стиральный – на 3,2%, подгузники детские – на 1,6%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожал термометр медицинский электронный – на 8,0%, батарейки электрические типа АА – на 4,9%, куртка мужская кожаная – на 4,4%, лампа электрическая осветительная, еврошифер – на 4,0%, телефонный аппарат – на 3,5%, пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, электропылесосы – на 3,1%.

Более всего подешевела санитарно-гигиеническая маска – на 10,5%, плиты ДСП и ОСБ – на 8,7%, туалетная вода – на 4,9%, миксеры, блендеры – на 2,7%.

Среди услуг наибольший рост цен наблюдался на поездку на отдых в ОАЭ – на 73,8%, поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 34,4%, поездку на отдых в Египет – на 18,4%, полис ОСАГО – на 17,3%, полет в салоне экономического класса самолета – на 15,3%, комиссию банка за перевод средств с карты на карту – на 10,5%, обучение в негосударственных высших учебных заведениях – на 10,0%. Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на ритуальные услуги – на 1,1%.

Наибольшее снижение цен и тарифов отмечено на услуги железнодорожного транспорта – на 12,4%, поездку в Белоруссию – на 6,3%, проживание в гостинице 1* или мотеле – на 5,5%, поездки в отдельные страны Южной Азии – на 4,8%.

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