Минск и Псков подписали заключение о сотрудничестве

19:43, 14 октября 2022, ПАИ

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Между администрацией города Пскова (Псковская область) и администрацией Октябрьского района города Минска (республика Беларусь) заключено соглашение о сотрудничестве. Соглашение заключили на церемонии открытия XI Встречи городов-побратимов России и Беларуси на площадке Псковского государственного университета, сообщает пресс-служба Правительства Псковской области.

Стороны договорились о взаимодействии в рамках реализации своих полномочий по вопросам экономики, торговли, архитектуры, градостроительства, туризма, спорта, социальной, молодежной и кадровой политики.

С приветственным словом на церемонии выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Когда только начиналась подготовка этой встречи, никто не ожидал, что будет такой большой отклик. «…» Все сложности современности не отдалили нас. «…» Наши отношения действительно крепнут. «…» Все наши соглашения приобретают предметный характер, они существуют не для галочки, а для реального развития отношений между регионами», – сказал он.

Михаил Ведерников обратился и к представителям ДНР, ЛНР и Херсонской области. Зачитал приветственное слово президента Российской Федерации Владимира Путина.

Также с приветственным словом обратился заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета и зампредседателя Белорусской общественной организации «Породненные города» Иван Станиславович Маркевич.

«Хочу отметить, что Минская область центральный регион нашей страны. «…» Сегодня Минская область сотрудничает с 42 регионами Российской Федерации. «…» Наш белорусский народ поддерживает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Благодаря духу нашего народа, все будет хорошо. Наш народ не прогнется», – сказал он.