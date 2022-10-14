Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Минск и Псков подписали заключение о сотрудничестве

Михаил Ведерников выступил с приветственным словом. Фото пресс-служба Правительства Псковской области

Между администрацией города Пскова  (Псковская область) и администрацией Октябрьского района города Минска (республика Беларусь) заключено соглашение о сотрудничестве.  Соглашение заключили на церемонии открытия XI Встречи городов-побратимов России и Беларуси на площадке Псковского государственного университета, сообщает пресс-служба Правительства Псковской области.

Стороны договорились о взаимодействии в рамках реализации своих полномочий по вопросам экономики, торговли, архитектуры, градостроительства, туризма, спорта, социальной, молодежной и кадровой политики.

С приветственным словом на церемонии выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

«Когда только начиналась подготовка этой встречи, никто не ожидал, что будет такой большой отклик. «…» Все сложности современности не отдалили нас. «…» Наши отношения действительно крепнут. «…» Все наши соглашения приобретают предметный характер, они существуют не для галочки, а для реального развития отношений между регионами», – сказал он.

Михаил Ведерников обратился и к представителям ДНР, ЛНР и Херсонской области. Зачитал приветственное слово президента Российской Федерации Владимира Путина. 

Также с приветственным словом обратился заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета и зампредседателя Белорусской общественной организации «Породненные города» Иван Станиславович Маркевич. 

«Хочу отметить, что Минская область центральный регион нашей страны. «…» Сегодня Минская область сотрудничает с 42 регионами Российской Федерации. «…» Наш белорусский народ поддерживает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Благодаря духу нашего народа, все будет хорошо. Наш народ не прогнется», – сказал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

14 октября 2022

Минск и Псков подписали заключение о сотрудничестве
14 октября 2022

Андрей Костюк: Киевский режим не может принять решение людей о вхождении в состав РФ
13 октября 2022

Названы самые популярные маршруты для путешествий в кредит
12 октября 2022

Великолукские каратисты стали бронзовыми призерами международных соревнований
12 октября 2022

Вопрос переселения членов Русской общины Латвии обсудили в Псковской области
11 октября 2022

В центре Киева снесли памятник Александру Пушкину
11 октября 2022

Себежский район подписал соглашение о приграничном сотрудничестве

11 октября 2022

Число погибших при теракте на Крымском мосту возросло


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...