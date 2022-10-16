«Никто кроме нас»: В Дедовичах проводили очередных мобилизованных граждан

18:40, 16 октября 2022, ПАИ

Сегодня состоялась очередная отправка дедовичских парней в войска РФ. Их торжественно провожали на площади официальные лица, родные и друзья. Об этом сообщает газета «Коммуна» Дедовического района

С напутственными словами к ним обратились: глава района Геннадий Афанасьев, председатель Совета ветеранов Борис Соболевский, председатель районного Собрания депутатов Борис Васильев и настоятель Храма Покрова Божьей Матери Димитрий Васильев.

«Поедем, поработаем. Никто, кроме нас», - сказал один мобилизованных ребят.

Из Центра добровольчества парням передали пакеты с гуманитарной помощью от дедовичан. Священник Димитрий благословил парней, подарил им освещенные крестики.

Под марш «Прощание славянки» проводили ребят, на машине администрации парней доставили в Дно.