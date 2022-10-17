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Экономика

В Псковской области названы лучшие производители молока

Определены лучшие хозяйства Псковской области по надою молока на одну фуражную корову на 1 октября 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В списке передовых производителей Псковской области по валовому надою, надою на одну фуражную корову и среднему поголовью коров по-прежнему лидирует великолукская компания «Слактис» с соответствующими показателями в 44 тыс. тонн, 8,6 тыс. кг и 5,1 тыс. голов.

На второй строчке рейтинга находится ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района. При среднем поголовье коров в более чем 1,9 тыс. штук надой на фуражную корову здесь приближается к 8 тыс. кг. Валовой надой составляет более 15 тыс. тонн молока.

Хозяйство «Зеленые фермы» в Великолукском районе — на третьем месте рейтинга. Здесь надой на фуражную корову составляет более 5 тыс. кг молока, валовой — более 8 тыс. тонн продукта при среднем поголовье свыше 1,5 тыс. коров.

Также в десятке лучших — ООО «Добручи-2» Гдовского района, ООО «Агрофирма Черская» Палкинского района, ЗАО Агрофирма «Победа» Псковского района, ООО ПЗ «Вязье» Дедовичского района, СПК «Передовик» Псковского района, КФК Лопотов А. Н. Печорского района, колхоз «Заря» Порховского района.

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