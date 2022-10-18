Шесть белорусских коров не смогли попасть в Псковскую область

17:47, 18 октября 2022, ПАИ

Коров из Республики Беларусь запретили ввозить в Псковскую область через российско-белорусскую границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Шесть коров перевозились на неспециализированном автомобильном транспорте в город Остров. В ходе проведения ветеринарного контроля было установлено, что у животных отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие проведение исследований, вакцинаций и обработок. Кроме того, у крупного рогатого скота отсутствовали средства идентификации (бирки, выщипы, клейма), а их маршрут не был согласован с управлением Россельхознадзора.

Перемещение шести голов крупного рогатого скота по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Животные возвращены в Республику Беларусь.