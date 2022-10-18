У Азорских островов рыбаки выловили чудовище почти в три тонны весом

19:18, 18 октября 2022, ПАИ

У берегов Азорских островов выловили тушу погибшей луны-рыбы весом 2744 килограмма – это абсолютный рекорд для костных рыб. Ее высота – 3,5 метра, а длина – 3,6. Об этом пишет интернет-журнал «Нож» со ссылкой на Live Science.

Морские биологи взвесили луну-рыбу с помощью лебедки и промышленных весов, а затем вскрыли. Они взяли образцы ДНК и содержимого желудка.

Предыдущий рекорд принадлежал луне-рыбе весом 2300 килограммов. Ее в 1996 году выловили у берегов Японии. В целом, эти рыбы – самые тяжелые из современных костных. Обычно они весят около двух тонн.

Луна-рыба живет в тропических и умеренных водах всех океанов. Их точная численность неизвестна. Весной и летом популяция на северо-западе Атлантики оценивается в 18 тысяч особей.