Круглый стол о перспективах мясной отрасли Псковской области проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол на тему «Мясная отрасль Псковской области: проблемы и перспективы развития» проходит в медиацентре Псковского агентства информации 19 октября.
Участники круглого стола обсудят такие темы, как:
- Может ли Псковская область обеспечить себя мясом в нужном объеме.
- Проблемы и перспективы мясной промышленности в регионе.
- Контроль, поддержка и запросы государства в мясной отрасли.
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19 октября 2022
Круглый стол о перспективах мясной отрасли Псковской области проходит в медиацентре ПАИ