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Экономика

Круглый стол о перспективах мясной отрасли Псковской области проходит в медиацентре ПАИ

Круглый стол на тему «Мясная отрасль Псковской области: проблемы и перспективы развития» проходит в медиацентре Псковского агентства информации 19 октября. 

Участники круглого стола обсудят такие темы, как:

- Может ли Псковская область обеспечить себя мясом в нужном объеме.

- Проблемы и перспективы мясной промышленности в регионе.

- Контроль, поддержка и запросы государства в мясной отрасли.

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Круглый стол о перспективах мясной отрасли Псковской области проходит в медиацентре ПАИ
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