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Общество

В ПФР разъяснили порядок автоматического оформления выплаты инвалидам

Более 2,6 тысячи ежемесячных денежных выплат инвалидам и детям-инвалидам установили жителям Псковской области с начала года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме. То есть гражданам не нужно подавать заявление на ее оформление лично, территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно.

Всего с начала года  в Псковской области в проактивном режиме установлено 2607 ежемесячных денежных выплат инвалидам и детям-инвалидам, уточнили в ПФР.

Выплату оформляет Пенсионный фонд по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Она устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о назначении выплаты поступит в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги», на адрес электронной почты (при ее наличии) или в СМС-сообщении, пояснили ее получателям.

Отмена заявлений для оформления ежемесячной денежной выплаты - еще один шаг по упрощению процесса оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью, добавили в ПФР. На основе данных ФРИ происходит дистанционное оформление пенсии по инвалидности.

С 2022 года оформление пенсий по инвалидности стало полностью беззаявительным. Это значит, что не только продление уже назначенной пенсии будет автоматическим, но и само назначение выплаты также будет происходить без каких-либо документов, с момента появления права, добавили в Пенсионном фонде.

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