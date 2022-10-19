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Страны ЕС отказываются от участия в конкурсе «Евровидение» из-за отсутствия денег

Страны отказываются от участия в песенном конкурсе. Фото: сайт Eurovision

Болгарское национальное телевидение сегодня отказалось от участия в песенном конкурсе «Евровидение», так как на него нет денег, сообщает газета «24 часа».

Первым государством, которое приняло решение не участвовать в главном музыкальном конкурсе Европы, стала Черногория, подхватывает тему «Бизнес-газета». Там объяснили это тем, что у страны нет необходимого бюджета на регистрационный взнос и проживание в Великобритании во время проведения конкурса. Кроме того, спонсоры не проявили интереса к мероприятию.

Затем от участия в «Евровидении» отказались Болгария, Босния и Герцеговина, Северная Македония, поскольку «программа перестала представлять интерес». Также на данный момент находится на рассмотрении вопрос о выступлении на конкурсе Словении.

Ранее стало известно, что «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле. Напомним, выиграла «Евровидение» 2022 года Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По традиции следующий конкурс принимает у себя страна-победительница, но было принято решение провести мероприятие в Великобритании из-за спецоперации на территории Украины.

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