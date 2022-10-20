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Политика

Законодатели регионов СЗФО собрались на парламентский форум в Мурманске

Спикеры и депутаты законодательных органов всех субъектов СЗФО собрались на 62-ю конференцию Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая проходит в Мурманске. Псковскую область представляет председатель регионального парламента Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Традиционно повестка включает законодательные инициативы и обращения в федеральные органы власти, предложенные регионами.

«У нас федеративное государство, а значит, каждый субъект в отдельности не может решить весь объём возникающих перед ним задач. При этом 90 % проблем носит системный характер, – пояснил принцип формирования повестки конференции Александр Котов. – Мы регулярно встречаемся с нашими коллегами по Северо-Западу, выявляем общие проблемы, обобщаем их и на конкретных примерах представляем на федеральный уровень – как бы мы хотели поменять ситуацию».

«Когда мы объединяем усилия, обмениваемся опытом и конкретными практиками, смотрим общие наработки, мы понимаем, какие проблемы быстрее и эффективнее решать локально, на уровне субъекта, а что лучше распространить в масштабе всех регионов, подключив федеральные органы власти – Госдуму, Совет Федерации, правительство. Мне кажется, это достаточно успешный путь. Если мы будем умело эти системные проблемы выделять и предлагать варианты решения, мы сможем добиться результата», - подчеркнул Александр Котов.

На конференции в Мурманске региональные законодатели поднимут вопросы, связанные с переработкой и утилизацией мусора, обеспечением предприятий агротехнического комплекса запчастями к импортной сельхозтехнике в условиях санкций, расширением госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», с модернизацией социальных учреждений и сельских досуговых центров, дополнительными мерами поддержки детей-инвалидов.

Также в повестку включён ряд оргвопросов, в том числе о переизбрании председателя ПАСЗР – согласно уставу ассоциации её руководитель занимает пост в течение одного года.

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