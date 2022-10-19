Известная актриса Анна Большова насмерть сбила женщину

14:03, 20 октября 2022, ПАИ

Российская актриса театра и кино России Анна Большова насмерть сбила женщину. Инцидент произошел ночью 14 октября в Калужской области, пишет ТАСС.

«ДТП произошло в Калужской области. Актриса Анна Большова, находясь за рулем автомобиля Audi, сбила женщину, которая умерла на месте до приезда врачей», - рассказали в правоохранительных органах.

После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. «По предварительным данным, актриса была трезвой. Причиной происшествия могла стать неосвещенная дорога», — добавил представитель правоохранительных органов.

Анна Большова — заслуженная артистка России и почетный деятель искусств Москвы. В театре «Ленком» она играла в таких спектаклях, как «Мистификация», «Тартюф», «Укрощение укротителей» и «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)». В фильмографии актрисы насчитывается несколько десятков проектов, в числе которых «Егерь», «Казароза», «Любовь и страхи Марии» и «Выйти замуж за генерала». С 2017 года является заслуженной артисткой России.