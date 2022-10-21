Число самозанятых в Псковской области превысило 15 тысяч

10:05, 21 октября 2022, ПАИ

15 тысяч 393 налогоплательщика зарегистрировались в качестве плательщиков НПД (или самозанятых) в налоговых органах Псковской области, по данным на октябрь 2022 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФНС.

Это в два раза больше, чем показатели на такую же дату прошлого года. В тот период было зарегистрировано 7 300 самозанятых.

Напомним, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) был введен на территории Псковской области 1 июля 2020 года. Основанием послужил региональный закон № 2078-ОЗ, принятый 8 мая 2020 года.