Два пожара произошло в многоэтажках Пскова из-за неосторожности

11:59, 21 октября 2022, ПАИ

Два пожара произошло в Пскове за прошедшие сутки из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном управлении МЧС.

Так, 20 октября в 5:15 в девятиэтажном жилом доме на улице Инженерной загорелась мусоросборочная камера.

А в 3:40 произошло возгорание в подвале пятиэтажного жилого дома на улице Розы Люксембург. Сгорел мусор на площади два квадратных метра.