Два пожара произошло в многоэтажках Пскова из-за неосторожности
Два пожара произошло в Пскове за прошедшие сутки из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном управлении МЧС.
Так, 20 октября в 5:15 в девятиэтажном жилом доме на улице Инженерной загорелась мусоросборочная камера.
А в 3:40 произошло возгорание в подвале пятиэтажного жилого дома на улице Розы Люксембург. Сгорел мусор на площади два квадратных метра.
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