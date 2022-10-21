Курс доллара опустился до 61 рубля впервые с начала октября

13:29, 21 октября 2022, ПАИ

Рубль перешёл к росту против доллара, который уже опускался до 61 рубля — впервые с седьмого октября. Это следует из данных Московской биржи.

Курс американской валюты расчётами «завтра» на 11:42 мск снижался на 33 копейки, до 61,07 рубля, а минутами ранее опускался до 61 рубля.

Евро дешевеет на 67 копеек, до 59,93 рубля, юань — на 6 копеек, до 8,38 рубля, следует из данных биржи. В начале торгов доллар максимально поднимался до 61,705 рубля, отмечает агентство «Прайм».

Рубль продолжает дорожать, ожидается продолжение этого процесса в ближайшие торговые дни, комментирует Алексей Антонов из компании «Алор брокер». «Впрочем, в пятницу к вечеру нельзя исключить повышения спроса на валюту с целью хеджирования рублевых позиций на выходные», — добавил он.

При этом фактор подготовки экспортеров к налоговым выплатам выступает ключевым текущим фактором поддержки рубля. «Склонны ждать снижения курса доллара, целью которого, по нашему мнению, остается нижняя часть зоны 60-62 рубля», — заключил Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.