Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Курс доллара опустился до 61 рубля впервые с начала октября

Фото: РИА Новости. Нина Зотина

Рубль перешёл к росту против доллара, который уже опускался до 61 рубля — впервые с седьмого октября. Это следует из данных Московской биржи.

Курс американской валюты расчётами «завтра» на 11:42 мск снижался на 33 копейки, до 61,07 рубля, а минутами ранее опускался до 61 рубля.

Евро дешевеет на 67 копеек, до 59,93 рубля, юань — на 6 копеек, до 8,38 рубля, следует из данных биржи. В начале торгов доллар максимально поднимался до 61,705 рубля, отмечает агентство «Прайм».

Рубль продолжает дорожать, ожидается продолжение этого процесса в ближайшие торговые дни, комментирует Алексей Антонов из компании «Алор брокер». «Впрочем, в пятницу к вечеру нельзя исключить повышения спроса на валюту с целью хеджирования рублевых позиций на выходные», — добавил он.

При этом фактор подготовки экспортеров к налоговым выплатам выступает ключевым текущим фактором поддержки рубля. «Склонны ждать снижения курса доллара, целью которого, по нашему мнению, остается нижняя часть зоны 60-62 рубля», — заключил Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 октября 2022

Курс доллара опустился до 61 рубля впервые с начала октября
21 октября 2022

Число самозанятых в Псковской области превысило 15 тысяч
20 октября 2022

Псковский конезавод продаёт животных и конюшни
20 октября 2022

Правительство продлило программу «Семейная ипотека»
20 октября 2022

ЦБ прогнозирует рост потребительского кредитования в России
20 октября 2022

H&M начал поставлять новые коллекции в магазины
20 октября 2022

Россельхозбанк начал приём конкурсных работ проекта «Агролидеры России»
20 октября 2022

В Минтруда объяснили, кому положено универсальное пособие

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...