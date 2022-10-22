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О создании и реконструкции скейт-парков рассказал губернатор Псковской области

Подростки с удовольствием приходят в скейт-парк. Фото: скрин видео

В этом году была проведена большая работа по созданию и реконструкции скейт-парков, напомнил в своём новом еженедельном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Первый парк уже давно работает на Никольской в Пскове. Там катаются на скейтбордах, роликовых коньках, самокатах и велосипедах. Когда мы его открывали, ребята просили сделать освещение. Сделали. Теперь можно кататься не только днём. Также установили камеры видеонаблюдения для безопасности. В дальнейшем будем развивать и прилегающие территории. В планах — установить воркаут-площадку и теннисный стол», — сообщил глава региона.

Второй скейт-парк открылся в Великих Луках. Михаил Ведерников побывал там на неделе.

«Проект также реализовывали при участии местных спортсменов, которые вносили свои корректировки и пожелания к наполнению парка. Там установлено освещение, видеонаблюдение, есть даже скамейка с USB-подзарядкой для гаджетов. В следующем году администрация города планирует привести в порядок баскетбольную площадку и прилегающую территорию, обустроить пешеходные дорожки», — поделился планами губернатор.

Третий проект реализуется на Запсковье, на улице Леона Поземского. Здесь уложено бетонное основание под зону катания, резиновое покрытие для воркаута и стритбола, установлено освещение. Сейчас идёт обустройство тротуаров и ограждения, устанавливаются фигуры для катания. Предусмотрена парковая зона со скамейками.  

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