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Развлечения

Названы российские артисты с самыми высокими гонорарами перед Новым годом

Кто из отечественных исполнителей зарабатывает на новогодних программах больше всех? Фото: «ВКонтакте»

Гонорарами российских звёзд поинтересовалась «Комсомольская правда». Кто из них на новогодних корпоративах зарабатывает больше других?

Певица Полина Гагарина и исполнитель SHAMAN возглавили рейтинг российских артистов с самыми высокими гонорарами. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на КП. Сообщается, что стоимость выступления музыкантов на частном мероприятии составляет 3,3 миллиона рублей. Второе место в рейтинге заняли рэпер Баста и группа «Руки Вверх!», гонорары которых составляют по 3 миллиона.

Российский исполнитель Леонид Агутин получает 2,4 миллиона за своё выступление, а певица Zivert — 2,1 миллиона.

Гонорары исполнительниц МакSим и Анны Asti составляют по 1,5 миллиона рублей, а группа «Иванушки International» и музыкант Сосо Павлиашвили получают на 300 тысяч меньше, чем певицы.

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Названы российские артисты с самыми высокими гонорарами перед Новым годом

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