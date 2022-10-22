Названы российские артисты с самыми высокими гонорарами перед Новым годом

00:52, 22 октября 2022, ПАИ

Гонорарами российских звёзд поинтересовалась «Комсомольская правда». Кто из них на новогодних корпоративах зарабатывает больше других?

Певица Полина Гагарина и исполнитель SHAMAN возглавили рейтинг российских артистов с самыми высокими гонорарами. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на КП. Сообщается, что стоимость выступления музыкантов на частном мероприятии составляет 3,3 миллиона рублей. Второе место в рейтинге заняли рэпер Баста и группа «Руки Вверх!», гонорары которых составляют по 3 миллиона.

Российский исполнитель Леонид Агутин получает 2,4 миллиона за своё выступление, а певица Zivert — 2,1 миллиона.

Гонорары исполнительниц МакSим и Анны Asti составляют по 1,5 миллиона рублей, а группа «Иванушки International» и музыкант Сосо Павлиашвили получают на 300 тысяч меньше, чем певицы.