Две пятилетки «Моглино»: новые горизонты

09:49, 25 октября 2022, ПАИ

Особая экономическая зона «Моглино» отмечает в октябре 10-летие своей работы. Для ОЭЗ это длительный срок, который вместил в себя и заметные перемены в экономической ситуации и инвестиционном климате как в России, так и в мире. Однако, какими бы ни были условия, «Моглино» продолжает привлекать новых партнеров и инвесторов, оставаясь высококонкурентной площадкой в масштабах всей страны.



Сегодня, 25 октября, в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» на частоте 107.1 FM с 10:00 до 18:00 — онлайн-марафон, посвященный 10-летию «Моглино».

Каждый час вместе с руководством особой экономической зоны, инвесторами, руководителями работающих в ОЭЗ компаний, независимыми экспертами будем обсуждать и дискутировать о перспективах ОЭЗ «Моглино» и вызовах, которые ставит перед ней время.