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Экономика

Владимир Зубов назвал «Моглино» центром притяжения в Псковской области

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов в эфире радиостанции «7 НЕБО» назвал «Моглино» точкой притяжения в Псковской области. Такое мнение он высказал в рамках марафона «10 лет ОЭЗ «Моглино».

В ходе эфира, в частности, был поднят вопрос о том, почему «Моглино» не стало работать на существующей площадке, а создало новую. Владимир Зубов отметил, что принятое решение, исходя из опыта, было правильным. «Если делать на существующих территориях, невозможно чётко просчитать, какие изменения могут понадобиться под будущие интересы и запросы инвесторов и резидентов экономической зоны», - сказал он.

По словам президента ТПП региона, «вписывать» оборудование в готовое производство было бы нелогично и затратно.

Также Владимир Зубов заметил, что в 2012 году у бизнес-сообщества были несколько завышенные ожидания от появления ОЭЗ. «Когда увидели красочный проспект от корейской компании, с которой особая экономическая зона проработала все нюансы, была красота. Это был некий оазис на несколько сером фоне промышленном привычных предприятий», — вспомнил он.

Однако, по словам спикера, благодаря «Моглино» в Псковской области появился центр притяжения. «Компании, которые интересуются становлением производственного бизнеса, могут приехать и получить целый пакет льгот и возможностей, которые не даёт ни одна другая экономическая зона», — подчеркнул он.

Напомним, 25 октября в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» на частоте 107.1 FM с 10:00 до 18:00 проходит онлайн-марафон, посвященной 10-летию «Моглино». Каждый час вместе с руководством особой экономической зоны, инвесторами, руководителями работающих в ОЭЗ компаний, независимыми экспертами будем обсуждать и дискутировать о перспективах ОЭЗ «Моглино» и вызовах, которые ставит перед ней время.

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