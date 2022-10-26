Дожди прогнозируются сегодня в Пскове и Великих Луках

10:36, 26 октября 2022, ПАИ

Небольшой дождь пройдет в Пскове сегодня, 26 октября. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

В регионе ожидается облачная погода. Будет дуть ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит от +8 до +13 градусов, ночью - от +5 до +10. В Пскове прогнозируется до 10-12 градусов тепла днем, ночью - от +7 до +9 градусов.

В Великих Луках температуры будут такими же. Здесь тоже ожидается небольшой дождь.