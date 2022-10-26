Псковские аграрии не пострадают из-за отмены дотации на покупку кормов - эксперты

13:02, 26 октября 2022, ПАИ

Минсельхоз РФ в этом году перестанет субсидировать затраты производителей молока на приобретение кормов. «Псковская правда» выяснила, как это скажется на псковских аграриях.

Отсутствие новых субсидий связано с низкими ценами на зерно, сложившимися в настоящее время в России из-за высокого урожая и низких объемов экспорта. При их нынешнем уровне, уверены в Минсельхозе, рентабельность в молочном животноводстве можно обеспечить и без бюджетной поддержки.

В 2021 году в рамках программы российским молочникам выделили 10 миллиардов рублей: они могли компенсировать до 50% затрат на тонну кормов. Производителям Псковской области из этой суммы досталось более 90 миллионов рублей.

«Для области это не критично», - прокомментировал решение министерства председатель регионального комитета по по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов. Он отметил, что сейчас цена на молоко в Псковской области достаточно высокая, в то время как стоимость комбикорма ниже, чем была в прошлом году.

В этом году в регионе стартует новый масштабный инвестиционный проект в сфере молочного животноводства: «Псковагроинвест» строит в Псковском районе, на землях бывшего хозяйства «Кирово», роботизированную молочно-товарную ферму закрытого цикла почти на 2000 дойных голов. Николай Романов выразил уверенность, что отмена дотаций не скажется на планах агрохолдинга. Тем более предполагалось, что производство молока на новой ферме запустят только в 2023 году.

«У нас не так и много предприятий, которые получали эту субсидию», - согласился с Николаем Романовым председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

По его словам, «цены на зерно и белки упали, соответственно, стоимость комбикорма должна упасть. Так что это фактически компенсирует отсутствие дотации». Теперь, по его словам, самое важное - это чтобы цена на молоко «была на достаточно хорошем уровне».