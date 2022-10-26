Билеты на новогодние мероприятия в Пскове получат семьи военных

14:39, 26 октября 2022, ПАИ

О новогодней программе в Пскове рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин. Мероприятия пройдут в Городском культурном центре, Доме офицеров и планетарии.

На праздничные мероприятия многодетные, малоимущие семьи, семьи кадровых военных и мобилизованных получат бесплатные билеты.

Главная городская елка будет установлена, как и прежде, на Октябрьской площади. Предварительно её приведут в порядок, починят гирлянды и елочные игрушки. Город украсят инсталляциями. «Думаем, как их скомпоновать, чтобы было красиво, стильно и отличалось от прошлого года», - отметил Борис Елкин.

В декабре снова будет открыт каток в Финском парке. «Планируем поставить новый забор, который создаст единую плоскость для заливки и позволит улучшить качество льда. В планах обновить прокатные коньки и установить отапливаемую кабинку для переодевания. Надеюсь, что отказ от салюта и массовых гуляний не омрачит один из самых любимых семейных праздников!» - заключил сити-менеджер.