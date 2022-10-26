Два иностранца попытались незаконно пробраться из Псковской области в Латвию
Два иностранца из Южной Азии попытались незаконно пробраться из Псковской области в Латвию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России.
Злоумышленники собирались пересечь границу в Красногородском районе. В лесу нарушителей обнаружили местные жители. Решением Пыталовского районного суда нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов и выдворения с территории России.
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