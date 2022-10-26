Разыскивается 40-летний житель деревни Уболенка Дмитрий Павлик

23:39, 26 октября 2022, ПАИ

Великолукский поисково-спасательный отряд «След» разыскивает 40-летнего Павлика Дмитрия Петровича (1982 года рождения), жителя деревни Уболенка Пыталовского района Псковской области.

Мужчина пропал 14 октября 2022 года.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, глаза карие, побрит налысо. Предположительно был одет в светлую куртку, тёмно-синие джинсы и чёрные ботинки, при себе у него были серый чемодан и серая сумка через плечо.

На данный момент есть информация, что Дмитрия видели в Вышгороде: это населённый пункт по направлению в сторону Пскова. Но когда точно он там был, сведений пока нет.

Если вы обладаете какой-либо полезной информацией, сообщите её полиции по телефону 02 либо поисковому отряду «След» по номеру 8-911-376-76-76.