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Общество

Мобилизованных жителей Псковской области освободили от транспортного налога

Депутаты регионального парламента поддержали инициативу губернатора и освободили жителей области, призванных на военную службу по мобилизации, от уплаты транспортного налога на два года. Эта норма теперь закреплена в законе «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Нулевая налоговая ставка распространяется на одно транспортное средство в 2021 и 2022 годах. Воспользоваться установленной льготой вместо мобилизованных граждан могут их супруги.

Выпадающие доходы областного бюджета в связи с отменой транспортного налога для этой категории граждан оцениваются в 9 млн рублей.

Имеющие государственную аккредитацию IT-компании также получили налоговые послабления. Для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, снижены ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения: до 5 % в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и до 1 %, если объектом налогообложения являются доходы. Эта мера поддержки по предварительным расчётам обойдётся региональной казне в 12-13 млн рублей.

Кроме того, в регулирующее налогообложение законодательство, внесены изменения, продиктованные новыми нормами Налогового кодекса РФ. С 1 января 2023 года на федеральном уровне установлены дифференцированные ставки по налогу на имущество организаций, целью которых является разграничение региональных налоговых ставок и налоговых льгот.

В связи с этим отдельные виды экономической деятельности вместо пониженных налоговых ставок получили новые налоговые льготы.

Так, на 13% уменьшилась сумма налога на имущество организаций, используемого для осуществления следующих видов экономической деятельности: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений». Для обрабатывающих производств суммы налога уменьшены в отношении используемых ими помещений, расположенных  в административно-деловых центрах или торговых центрах общей площадью свыше 1000 кв. метров. Снижение составит 77%.

Суммы выпадающих доходов областного бюджета при отмене пониженных ставок и введении соответствующих налоговых льгот в 2023 году не изменятся.

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