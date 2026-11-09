Две усадьбы Пушкинского заповедника закроют для посетителей в ноябре

09:22, 09 ноября 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что с 10 ноября две из мемориальных усадеб в его составе будут закрыты на санитарный период.

В центральной усадьбе заповедника – в «Михайловском» – все запланированные работы при этом проведут в рекордно короткие сроки: до 13 ноября. «Петровское» не будет принимать посетителей дольше – до 17 ноября.

В Пушкинском заповеднике просят учесть: в эти дни санитарно-ремонтные работы будут идти и в усадебных парках.