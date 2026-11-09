Международный день против фашизма и антисемитизма отмечают 9 ноября

07:51, 09 ноября 2026, ПАИ

Международный день против фашизма и антисемитизма отмечают во всём мире сегодня, 9 ноября. Об этом сообщает портал calend.ru.

Ежегодно во многих странах проходят тематические мероприятия – выставки, митинги, публичные дискуссии, демонстрации и другие акции в память о жертвах нацизма, жертвах террора на национальной, расистской, в частности антисемитской, почве.

Всё это помогает созданию единого фронта против идеологии ненависти и насилия. Рассказывая о преступлениях нацизма, необходимо помнить о том, каким может стать будущее.