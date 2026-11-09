«Псковской правде» исполнилось 109 лет

08:32, 09 ноября 2026, ПАИ

Старейшее издание региона «Псковская правда» отмечает сегодня 109 лет.

Первый номер предшественницы главного периодического издания региона – газеты «Псковский набат» – вышел в свет 27 октября (9 ноября по новому стилю) 1917 года. За это время газета несколько раз меняла название, в ней печатался Владимир Маяковский, её возглавлял будущий министр Советского Союза.

Сейчас «Псковская правда» выходит в электронном виде. Почти все бумажные номера газеты хранятся в областной библиотеке, сотрудники которой реставрировали старые выпуски, рассчитывая сохранить газету ещё на несколько столетий.

Об истории издания читайте в лонгриде, подготовленном к одному из дней рождения газеты. Также из видеорепортажа ПАИ можно узнать, о чём писала газета в первом номере и как реставраторы «купают» «Псковскую правду».