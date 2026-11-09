Канун дня святой великомученицы Параскевы: приметы и традиции

07:59, 09 ноября 2026, ПАИ

9 ноября – канун дня святой Параскевы, христианской великомученицы. На Руси в этот день было принято давать обеты, пишет портал calend.ru.

Часто обещания касались выполнения какой-либо работы или нужного дела. Например, крестьянки нередко давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Девы Марии. По преданию, за выполнение обета святая Параскева могла осуществить заветное желание.

Если же в дом приходило несчастье, нужно было дать зарок и выполнить его в полном молчании. На следующее утро стоило пойти в церковь и помолиться Параскеве. Считалось, что в этом случае беда должна была уйти.