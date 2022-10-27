Стоимость патента для трудовых мигрантов увеличится в Псковской области

14:06, 27 октября 2022, ПАИ

На октябрьской сессии депутаты приняли ежегодный закон, регулирующий налогообложение доходов иностранных граждан, работающих в регионе по патенту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

На 2023 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Псковской области, установлен в размере 2,142. Исходя их этой величины, авансовый платёж по налогу на доходы физлиц составит 5089 рублей. Для сравнения в текущем году этот показатель равен 1,979, а стоимость патента - 4702 рублям в месяц.

По данным областного управления по вопросам миграции УМВД России, с января по август этого года иностранные граждане получили 2239 патентов, что на 418 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что за оставшиеся до конца года месяцы за патентом могут обратиться ещё около 800 мигрантов.

Количество иностранных работников в Псковской области составляет менее одного процента от экономически активного населения региона и не оказывает негативного влияния на рынок труда.

По прогнозам специалистов, при отсутствии ограничительных антиковидных мер, в 2023 году может быть выдано около трёх тысяч патентов иностранным трудовым мигрантом, что пополнит областной бюджет более чем на 137 млн рублей.