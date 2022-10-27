Тариф на услугу по обращению с ТКО у псковичей будет льготным

14:16, 27 октября 2022, ПАИ

Круг лиц, имеющих право на льготный тариф в Псковской области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, и порядок компенсации выпадающих доходов оказывающим эти услуги компаниям предусмотрели в региональном законодательстве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Необходимость установления льготных тарифов вызвана корректировкой территориальной схемы обращения с отходами. Изменившиеся потоки и расстояния транспортировки ТКО увеличивают расходы регионального оператора в северной зоне на 11% в следующем году и на 19% в 2024 году. В южной зоне дополнительные затраты составят 66% и 53% соответственно.

Чтобы не допустить при этом существенного увеличения тарифов для потребителей и соблюсти предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, депутаты приняли правовую норму, которая позволит организациям, занимающимся вывозом и переработкой мусора, установить для населения льготные тарифы. Федеральное законодательство позволяет это сделать только при наличии областного закона.

Выпадающие доходы организациям планируется компенсировать за счёт субсидий из областного бюджета, федеральным казённым учреждениям будут предоставлены межбюджетные трансферты.

Прогнозируемая потребность в средствах областного бюджета на 2023 год на эти цели может составить около 60 млн рублей, сумма будет скорректирована после установления тарифов в области обращения ТКО.