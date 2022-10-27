Почти 100 тысяч доз вакцины от бешенства поступило в Псковскую область

16:55, 27 октября 2022, ПАИ

96 тысяч доз вакцины от бешенства поступило в Псковскую область, сообщили Псковскому агенству информации в региональном комитет по ветеринарии.

Вакцину, приобретённую за счёт федеральных средств, распределили по всем районам области. Большая часть отправилась в муниципалитеты, где уже фиксировались случаи бешенства: Великолукский, Островский, Куньинский, Печорский районы.

С начала 2022 года в Псковской области зафиксировано 17 случаев бешенства, в том числе 11 среди диких животных (еноты, лисы, барсук и волк).